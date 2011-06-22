Зор Алеф / Все видео

16.05.2015. Лекция Зора Алефа. 15-ый Аркан
Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).
Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).
Зор Алеф рассказывает о древней суфийской практике сэма.
Зор Алеф: "Слово Учителя Петра Дынова спасло жизнь многих болгарских евреев".
Болгарский писатель и общественный деятель, академик Антон Дончев о Зоре Алефе и Едином Учении: «Сажайте правду сегодня, сейчас».
"Сказка о пустыне". Читает автор, поэт Александр Руденко.
Во время поездки по Болгарии - 2010 год.
2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".
2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".
2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".
2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".
2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".
2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".
Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).
Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).
В фильме принимает участие Анатолий Руденко-Зор (Зор-Апеф) - писатель.
Зор Алеф. Метод НУН. Контроль эмоциональной сферы.
Зор Алеф: "Здесь царствует жизнь и благо".
Зор Алеф: "Выбор между добром и злом проходит через каждое мгновение жизни. Истинная свобода - желать только блага и действовать только в соответствии с совестью".
Зор Алеф: "Единство сокровенного смысла всех Учений, ведущих Человека к осознанной и чистой жизни, и есть Единое учение. Путь - лучшее, что может быть у Человека".
Зор Алеф будет углублять учение о любви, и давать практики сексуально-энергетической синхронизации между партнерами.
Учитель Зор Алеф отвечает на вопрос: «Для чего Человек нужен Богу?». Ответы непосвященному (Москва, 7 января 2007 г.)
Учитель Зор Алеф дает краткое определение сути Единого Учения.
Онлайн-семинар Алефа Зора с очень интерсной темой: Йога Сна. Часть 1.