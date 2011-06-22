Зор Алеф / Все видео

16.05.2015. Лекция Зора Алефа. 15-ый Аркан

Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).

Зор Алеф. Ответы непосвященому - отрывок из фильма

Зор Алеф рассказывает о древней суфийской практике сэма.

Зор Алеф. Ответы непосвященному (отрывок из фильма)

Зор Алеф: "Слово Учителя Петра Дынова спасло жизнь многих болгарских евреев".

Зор Алеф. Ответы непосвященному (отрывок из фильма)

Болгарский писатель и общественный деятель, академик Антон Дончев о Зоре Алефе и Едином Учении: «Сажайте правду сегодня, сейчас».

Зор Алеф. Ответы непосвященному (отрывок из фильма)

"Сказка о пустыне". Читает автор, поэт Александр Руденко.

Зор Алеф о Центре энергетической реабилитации

Во время поездки по Болгарии - 2010 год.

Зор Алеф. Духовная победа. Часть 6

2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".

Зор Алеф. Духовная победа. Часть 5

2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".

Зор Алеф. Духовная победа. Часть 4

2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".

Зор Алеф. Духовная победа. Часть 3

2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".

Зор Алеф. Духовная победа. Часть 2

2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".

Зор Алеф. Духовная победа. Часть 1

2011.06.22. Беседа в КЦ "Белые облака".

17/05/2015. 15-й Аркан. Зор Алеф

Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).

23.05.2015. Семинар. 15-й Аркан. Зор Алеф

Зор Алеф (мистическое имя и литературный псевдоним Анатолия Александровича Руденко-Зора).

По ту сторону жизни и смерти. Aд

В фильме принимает участие Анатолий Руденко-Зор (Зор-Апеф) - писатель.

Контроль эмоций

Зор Алеф. Метод НУН. Контроль эмоциональной сферы.

Здесь царствует жизнь и благо

Зор Алеф: "Здесь царствует жизнь и благо".

Выбор между добром и злом проходит

Зор Алеф: "Выбор между добром и злом проходит через каждое мгновение жизни. Истинная свобода - желать только блага и действовать только в соответствии с совестью".

Путь - лучшее, что может быть у Человека

Зор Алеф: "Единство сокровенного смысла всех Учений, ведущих Человека к осознанной и чистой жизни, и есть Единое учение. Путь - лучшее, что может быть у Человека".

Зор Алеф будет углублять учение о любви

Зор Алеф будет углублять учение о любви, и давать практики сексуально-энергетической синхронизации между партнерами.

Зор Алеф. Для чего Человек нужен Богу?

Учитель Зор Алеф отвечает на вопрос: «Для чего Человек нужен Богу?». Ответы непосвященному (Москва, 7 января 2007 г.)

Зор Алеф. О Едином Учении

Учитель Зор Алеф дает краткое определение сути Единого Учения.

Алеф Зор: Йога Сна - часть 1

Онлайн-семинар Алефа Зора с очень интерсной темой: Йога Сна. Часть 1.

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Автор сайта: Никонов Владимир